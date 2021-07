Bernadette Chirac sauvée de la mort par sa concierge en pleine nuit

Une nuit mouvementée. Le 1er juillet dernier, la veuve de Jacques Chirac a du être évacuée de son immeuble en pleine nuit. Et ce, en raison d'"une énorme fuite de gaz dont les conséquences auraient pu être dramatiques", nous apprend le magazine "Closer" dans son édition du 9 juillet 2021. C'est grâce à sa concierge que Bernadette Chirac a pu sortir à temps de son appartement parisien. La gardienne d'immeuble a été alertée par l'odeur du gaz qui se répandait à travers les étages. Elle a ensuite appelé les secours dans la foulée. Toujours selon nos confrères de "Closer", "l'origine de la fuite a rapidement pu être identifiée, et les spécialistes de Gaz réseau distribution France (GRDF) ont entrepris de sécuriser le site". Suite à l'intervention des secours, Bernadette Chirac et ses voisins ont pu rapidement rentrer chez eux. Cette nuit agitée connaît donc une fin heureuse. Aucun blessé n'est à déplorer. Malgré sa santé fragile, Bernadette Chirac se porte bien.

"Les conséquences auraient pu être dramatiques"

La dernière fois que le public a eu des nouvelles de Bernadette Chirac, c'était en mai dernier. Quelques jours avant le 88ème anniversaire de Bernadette Chirac, son ami Henry-Jean Servat était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. Il avait alors donné des nouvelles de l'ancienne Première dame. "Elle ne va pas spécialement bien parce que c'est une dame âgée maintenant. Mais je ne vais pas mentir et vous dire que j'ai Madame Chirac au téléphone fréquemment", avait-il confié avant d'ajouter : "Elle est fatiguée. Je pense qu'elle ne se montrera plus et qu'elle ne fera plus d'interviews".

Par Matilde A.