Bernard Laporte placé en garde à vue pour conflit d'intérêts avec Altrad

Soupçonné d’avoir favorisé le Montpellier Hérault Racing (MHR) en intervenant auprès de la commission d’appel de la Fédération française de rugby (FFR) pour faire diminuer des sanctions contre le club fin 2017, Bernard Laporte a été placé en garde à vue, mardi 22 septembre 2020, à Paris. Le président de la FFR a été entendu à la brigade de répression de la délinquance économique (BRDE) dans l’enquête portant sur ses liens avec le groupe Altrad, selon des sources concordantes de l’Agence France Presse. Le patron d’Altrad, Mohed Altrad, propriétaire du MHR et sponsor maillot des Bleus, a lui aussi été placé en garde à vue par la police financière. Même sentence pour le patron du Mondial-2023 Claude Atcher, et deux hauts responsables de la Fédération, Serge Simon et Nicolas Hourquet.

Bernard Laporte en garde à vue pendant sa campagne

Bernard Laporte, ancien sélectionneur des Bleus devenu secrétaire d’État chargé des sports sous Nicolas Sarkozy, a toujours nié toute intervention auprès de la commission d’appel de la FFR en faveur du MHR. Il a néanmoins reconnu avoir pris la peine de téléphoner à Jean-Daniel Simonet, président de la commission. Dans les colonnes du "Parisien", Bernard Laporte avait assuré que son coup de téléphone à Jean-Daniel Simonet avait pour but de lui "donner un éclairage politique" sur les tensions dans le rugby. La mise en garde à vue de Bernard Laporte survient à dix jours de la fin de son mandat en tant que président de la Fédération française de rugby et risque de mettre à mal sa campagne de réélection à la tête de la FFR.

Par Matilde A.