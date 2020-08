Bernard Tapie annoncé mort par erreur, il réagit !

Ce vendredi 28 août 2020, la chaîne L’Équipe a annoncé par erreur la mort de Bernard Tapie dans un bandeau en pied d’écran alors que l’homme d’affaires se bat contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac depuis près de trois ans. "Breaking news : décès de B. Tapie (1943-2020) ex-président de l'OM", ont pu lire les téléspectateurs de L’Équipe après 18H. Si l’annonce n’a duré que quelques secondes, elle a néanmoins fait beaucoup de bruit. L’inquiétude n’a pas tardé à se propager sur les réseaux sociaux et auprès des proches de Bernard Tapie. La fille de l’homme d’affaires, Sophie Tapie, a d’ailleurs rapidement réagi et fait part de sa colère. Dans sa story Instagram, la chanteuse a relayé un post avec un message exprimant sa colère : "Vous êtes les pires saloperies que le journalisme français ait porté".

Bernard Tapie : "Rassurez-vous"

De son côté, l’ancien président du club marseillais a réagi par téléphone auprès de nos confrères de "La Provence". "Je ne suis pas au mieux mais ils semblent pressés. Il faudra encore attendre", a déclaré Bernard Tapie, ensuite contacté par "Le Parisien". "Rassurez-vous, ça va aller (...) Il y a pire que moi", a-t-il dit au quotidien. Cette erreur de la chaîne L’Équipe intervient quelques heures après que des nouvelles peu rassurantes sur son état de santé aient été dévoilées. Dans une interview à "Soir Mag", Bernard Tapie a confirmé être "dans un état végétatif" à cause du traitement qu’il suit en Belgique pour lutter contre son double cancer. Un traitement lourd et interdit en France au vu des effets secondaires qu’il engendre. "Ce ne sont pas les effets habituels de la chimio, qui sont la diarrhée ou les nausées. Ici, ce traitement peut altérer le coeur et l'assistance respiratoire, donc il peut incontestablement mettre en péril celui qui le subit", a expliqué Bernard Tapie.

Par Matilde A.