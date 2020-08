Bernard Tapie annoncé mort par erreur : L’Équipe s’excuse sur Twitter

Grosse bourde. Ce vendredi 28 août 2020, la chaîne L’Équipe a annoncé par erreur la mort de Bernard Tapie dans un bandeau en pied d’écran. "Breaking news : décès de B. Tapie (1943-2020) ex-président de l'OM", ont pu lire les téléspectateurs de L’Équipe peu après 18H. Rapidement, les internautes se sont inquiétés sur les réseaux sociaux ainsi que les proches de Bernard Tapie. Sa fille Sophie Tapie n’a pas tardé à exprimer sa colère sur son compte Instagram. "Vous êtes les pires saloperies que le journalisme français ait porté", a écrit la chanteuse dans sa story. De son côté, l’ancien propriétaire de l’Olympique de Marseille qui se bat contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac depuis près de trois ans a également réagi. "Je ne suis pas au mieux mais ils semblent pressés. Il faudra encore attendre", a déclaré Bernard Tapie à "La Provence". Contacté également par téléphone par "Le Parisien", il a affirmé : "Rassurez-vous, ça va aller. Il y a pire que moi".

En 2019, Le Monde faisait la même erreur

L’annonce de la mort de Bernard Tapie par la chaîne L’Équipe n’a duré que quelques secondes. Il n’en fallait pas plus pour que cette erreur fasse le tour des réseaux sociaux et des médias. Sur son compte Twitter, la chaîne a présenté des excuses à Bernard Tapie. "La chaine L’Équipe tient à présenter ses excuses à Bernard Tapie et ses proches, ainsi qu’à ses téléspectateurs, pour la diffusion, par erreur, d’une fausse information. La chaine L’Équipe soutient plus que jamais Bernard Tapie dans sa lutte contre la maladie", peut-on lire. C’est la deuxième fois qu’un média annonce par erreur la mort de Bernard Tapie. En octobre 2019, le site du journal "Le Monde" avait diffusé à tort une nécrologie de Bernard Tapie.

La chaine L’Équipe tient à présenter ses excuses à Bernard Tapie et ses proches, ainsi qu’à ses téléspectateurs, pour la diffusion, par erreur, d’une fausse information.

La chaine L’Équipe soutient plus que jamais Bernard Tapie dans sa lutte contre la maladie. — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) August 28, 2020

