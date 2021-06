Bernard Tapie : atteint de nouvelles tumeurs, il se confie sur son état de santé

En 2017, Bernard Tapie avait révélé être atteint d’un double cancer de l’œsophage et l’estomac. Depuis cette date, il se bat sans relâche pour venir à bout de la maladie et multiplie les interventions… quitte à miser sur des protocoles interdits en France. L’an dernier, le père de Stéphane Tapie s’est en effet rendu en Belgique pour suivre un traitement expérimental. "Les laboratoires cherchaient un produit, une méthode… Ils ont fini par trouver, il y a à peu près un mois et donc je suis en cours d’expérimentation. C’est-à-dire que je suis un cobaye", avait-il expliqué à BFMTV. "Il y a trois stades, là j’en suis au deuxième. Si le troisième réunit des résultats suffisants, le produit est alors mis sur le marché. Ce qui n’est pas le cas actuellement", précisait l’ancien patron de l’OM.

Et alors que Bernard Tapie semblait allait mieux et multipliait les apparitions télévisées, il a été annoncé que son état de santé s’est détérioré. Le journaliste Pascal Praud a annoncé sur CNews que Bernard Tapie souffrait de nouvelles tumeurs au niveau de la peau, des reins et du cerveau. De quoi affaiblir considérablement l’homme de 78 ans qui, une nouvelle fois, a dû demander le report de son procès.

"J'ai l'air d'avoir 100 ans"

Après un séjour à l’hôpital, Bernard Tapie aurait regagné son domicile parisien. Nos confrères de Paris Match révèlent en effet que l’homme d’affaires tente de se remettre sur pied notamment à l’aide de l’acupuncture, qui le soulage depuis 2020. "Je suis cassé complet ! Huit heures par jour au lit, j’ai l’air d’avoir 100 ans… Ce protocole, c’est un programme très lourd, un truc expérimental. Plus rien ne marche avec les traitements classiques" a déclaré Bernard Tapie qui refuse de prendre des antidouleurs, sauf extrême urgence, préférant laisser travailler sa "carcasse" et développer des anti-corps.

Par E.S.