Bernard Tapie atteint d'un cancer : il se lance dans de nouveaux projets

Bernard Tapie reste combatif. Après plus de deux ans à se battre contre un double cancer de l’œsophage et de l’estomac, l’homme d’affaires ne lâche rien et donne régulièrement des nouvelles sur sa santé. Bien qu'affaibli, Bernard Tapie avait révélé dans l’émission "Ligne Rouge" sur BFMTV suivre un traitement expérimental. "Il y a trois stades, là j’en suis au deuxième. Si le troisième réunit des résultats suffisants, le produit est alors mis sur le marché. Ce qui n’est pas le cas actuellement", avait-il expliqué. Dans un entretien aux lecteurs du Parisien ce 31 janvier, Bernard Tapie a indiqué sur sa maladie : "Les cancers dont je souffre, avec les métastases et mon âge (NDLR : 77 ans), font qu'il n'y a pas aujourd'hui de pronostic certain".

Des projets pour Bernard Tapie

Malgré son état de santé, Bernard Tapie s'apprête pourtant à réaliser un projet qui lui tient à cœur. Dans quelques mois, l'homme d'affaires va remonter sur les planches, a-t-il annoncé. "Quand on m'a proposé de rejouer, vingt ans après, 'Vol au-dessus d'un nid de coucou', avant de dire oui à cette pièce de folie, j'ai consulté mon professeur Je lui ai demandé : "Dites-moi si je serais, oui, non ou peut-être, en état de jouer cette pièce en mai. Je vous supplie de me dire la vérité". Il m'a pris la main et m'a dit : 'C'est oui !' Avec ma femme, on était dans un état… Voilà, je serai donc au théâtre le 9 mai, mon prof me l'a certifié", a révélé Bernard Tapie qui a eu l'accord de son médecin. Mais il ne s'arrête pas là puisqu'un deuxième projet l'attend. Après avoir décliné il y a vingt ans de jouer dans un film de Claude Lellouche, Bernard Tapie a accepté de tourner dans un nouveau projet du réalisateur. "Il m'a proposé un projet dont je suis très heureux parce qu'il y aura Gérard Darmon que je ne connais pas, mais que j'adore à la fois comme homme et comme acteur. Ce sera une comédie sur la rencontre de deux personnages à l'opposé l'un de l'autre", a-t-il révélé. Le tournage serait prévu pour octobre prochain.

