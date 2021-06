Bernard Tapie atteint d'un cancer : les dernières nouvelles sur son état de santé

Pour Bernard Tapie, le combat continue. Atteint d'un double cancer de l'oesophage et de l'estomac depuis plus de trois ans, l'homme d'affaires se bat sans relâche pour venir à bout de la maladie. Bernard Tapie a même eu recours à des protocoles interdits en France. "Les laboratoires cherchaient un produit, une méthode… Ils ont fini par trouver, il y a à peu près un mois et donc je suis en cours d’expérimentation. C’est-à-dire que je suis un cobaye", avait-il expliqué à BFM TV. Malgré les soins qu'il reçoit, Bernard Tapie est affaibli. Son fils Laurent Tapie avait annoncé des nouvelles peu rassurantes sur l'état de santé de Bernard Tapie. Il souffrirait aujourd'hui "d'une tumeur au cerveau, deux dans les reins et dans l'abdomen".

"Bernard Tapie passe beaucoup de temps à l'hôpital"

Ce jeudi 10 juin 2021, à l'occasion de la sortie du livre-confession "Bernard Tapie - Leçons de vie, de mort et d'amour" (Presses de la Cité), Franz-Olivier Giesbert a donné des nouvelles de Bernard Tapie. "C'est pas terrible, il passe beaucoup de temps à l'hôpital mais il se bat toujours", explique le biographe au micro de RTL. Comme beaucoup, Franz-Olivier Giesbert est admiratif du combat mené par l'ancien président de l'OM. "C'est ce qui me fascine, sa volonté. Il ne lâche pas l'affaire, face au cancer, face aux ennuis judiciaires, il est toujours là et il se bat", souligne Franz-Olivier Giesbert. Dans son livre, Franz-Olivier Giesbert revient sur les "1 000 vies" de Bernard Tapie. De son cancer à sa carrière, de ses démêlées avec la justice à sa récente agression à son domicile en passant par son rapport à la religion... Bernard Tapie se confie sans filtre.

Par Matilde A.