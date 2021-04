Bernard Tapie cambriolé : pourquoi il voit cette agression comme un signe du destin

Depuis plus de trois ans, Bernard Tapie se bat avec force et courage contre un double cancer de l'oesophage et de l'estomac. Malgré cette terrible maladie, l'ancien président de L'Olympique de Marseille doit faire face à la justice. Son procès, pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics", reprendra le 10 mai prochain. Et il tient à y assister. Cependant, son état de santé le permettra-t-il ? Dans la nuit du 3 au 4 avril, Bernard Tapie et son épouse, Dominique, ont été cambriolés et violemment agressés par des malfaiteurs à leur domicile de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Quelques jours après, des photos du couple, le visage tuméfié, ont été dévoilées, témoignant de la violence de l'attaque. Dans les colonnes du Point, paru ce jeudi 22 avril, l'ancien ministre est revenu sur ce traumatisme que sa femme et lui ont vécu, alors qu'ils dormaient dans leur demeure.

"Je le vis très mal"

"Moi, je n’en ressens physiquement que très peu de choses. Et moralement encore moins", a-t-il expliqué au magazine, avant de poursuivre : "Au contraire de ma femme. Elle a été traînée par les cheveux de pièce en pièce, car les cambrioleurs voulaient qu’elle leur dise où était le coffre – nous n’en avons pas – et l’argent liquide – il n’y en avait pas. Ils l’ont rouée de coups pendant près d’une demi-heure. La pauvre en a perdu le sommeil. Elle va être obligée d’avoir recours à des traitements psychologiques. Et ça, je le vis très mal" raconte l'ancien président de l'OM.

Néanmoins, comme à son habitude, Bernard Tapie s'est relevé encore plus fort de cette terrible épreuve et malgré le drame, il a tenu à voir le côté positif. "Rétrospectivement, j’ai eu peur. Mon fils Laurent, sa femme et leurs deux gamins devaient venir dormir chez nous cette nuit-là. Le programme a changé", a-t-il révélé. Il voit l'absence de son fils et de ses petits-enfants comme un soulagement et surtout comme un signe. Pour conclure, il a confié : "Le lundi de Pâques, j’ai réuni toute la famille. Je leur ai dit : 'Tout cela est arrivé un week-end pascal. C’est un signe. Ce sont les clous de ma croix. Et je veux croire que, le 10 mai, ce sera ma résurrection !'" Face aux difficultés, Bernard Tapie fait preuve de force et de dignité.

Par Solène Sab