Bernard Tapie dans une "forme délicate" : les nouvelles révélations de son avocat

Voilà déjà deux ans que Bernard Tapie se bat contre la maladie. L'homme d'affaires et ancien homme politique est en effet atteint d'un double cancer de l'oesophage et de l'estomac. Après plusieurs chimiothérapies, Bernard Tapie a décidé de tenter un traitement médical pour le moment interdit en France et s'est envolé pour la Belgique. Installé dans la ville de Louvain, le père de Sophie Tapie tente de faire face à ce mal qui l'affaiblit de jour en jour.

Malgré son combat contre la maladie, l'homme de 77 ans doit également faire face à ses démêlés avec la justice. Ce lundi 12 octobre débutera en effet son procès en appel sur l’affaire de l’arbitrage du Crédit Lyonnais, quelques jours seulement après la saisie de ses liquidités malgré une main levée prononcée par le tribunal correctionnel de Paris à l’été 2019.



Et pas question pour l'ancien président de l'Olympique de Marseille de laisser la maladie prendre le dessus. Il entend en effet laver son honneur coûte que coûte : "Je suis incapable de mener une activité qui soit à la hauteur de ce que je sais faire" avait-il expliqué à Soir Mag en août dernier.

Son avocat fait des révélations sur son état de santé

Invité ce mardi 6 octobre 2020 sur le plateau de BFMTV, son avocat Hervé Temime, s'est confié à Bruce Toussaint. L'occasion pour lui d'évoquer ce nouveau procès et l'état de santé de Bernard Tapie. "Sur un plan personnel et humain, il force le respect parce qu’il a un courage extraordinaire" a indiqué celui qui défendait aussi Laura Smet dans son procès face à Laeticia Hallyday. "Il est dans une forme délicate" a-t-il poursuivi.



L'avocat a également assuré que Bernard Tapie voudrait assister au procès : "Son souhait le plus cher, c’est de s’expliquer devant les juges à partir de lundi prochain. Je pense que c’est le dernier combat de sa vie et honnêtement, le voir avec autant de courage et de détermination alors qu’il est très affaibli… Il veut assister à chaque minute de son procès alors que je suis persuadé que si un médecin l’examinait, il lui dirait probablement qu’il n’en est pas capable. À ce niveau-là, c’est, je dois dire, assez étonnant".



Par E.S.