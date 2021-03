Bernard Tapie : Des nouvelles peu rassurantes sur son état de santé

L'état de santé de Bernard Tapie est inquiétant. Depuis plusieurs années, l'homme politique se bat contre la maladie. Atteint d'un double cancer de l'œsophage et l'estomac, Bernard Tapie a connu des hauts et des bas au niveau de son état de santé. Néanmoins, il n'a jamais baissé les bras et son courage, ainsi que sa force mentale sont salués par tous. Malgré sa santé fragile, l'ancien homme d'affaires continue de défrayer la chronique, notamment en raison de son procès pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics". Si ce dernier s'était ouvert le 12 octobre 2020, il a rapidement été interrompu le 26 octobre, en raison de l'état de santé de l'accusé présumé. Ce lundi 29 mars, une audience d'étape s'est déroulée afin de faire un point sur la santé de l'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille. Ainsi, son avocate, Julia Minkowski, a donné des nouvelles peu rassurantes de son client.

"Très dégradé"

À la suite de la suspension de son procès, une quinzaine de journées d'audiences ont été fixées au mois de mai. Me Julia Minkowski a donc déclaré, ce lundi 29 mars, que Bernard Tapie : "est déterminé à venir aux audiences prévues au mois de mai" et qu’il "a l'idée d'assister au maximum des audiences qui ont été fixées." Une volonté de fer de la part de l'homme politique. Néanmoins, comme l'a révélé le journal Var Matin, son avocate a laissé entendre que l'état de santé de son client âgé de 78 ans était toujours "très dégradé". Elle n'a pas apporté davantage de précision, mais les dernières apparitions médiatiques de Bernard Tapie prouveraient ses dires.

Par Solène Sab