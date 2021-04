Bernard Tapie et sa femme Dominique cambriolés et violentés : l’homme d’affaires sort du silence

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril 2021, Bernard Tapie et son épouse Dominique ont vécu un moment extrêmement choquant. Le couple a été cambriolé à son domicile de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne. Bernard et Dominique Tapie ont également été violentés et ligotés par les malfaiteurs. Ces derniers ont pris la fuite avec un butin, dont le montant n’a pour le moment pas été estimé. Blessée, Dominique Tapie a été prise en charge à l’hôpital. Des photographies des visages tuméfiés de Bernard et Dominique Tapie ont été dévoilés par leur fils, Stéphane.

"J’aurai peut-être un peu de séquelles pour ma tumeur au cerveau"

Sur le plateau de "Touche pas à mon poste", Stéphane Tapie en a dit plus sur le choc vécu par ses parents. "C'était terrible pour lui, il entendait sa femme crier dans les couloirs et lui il était attaché au pied du lit, il ne pouvait pas bouger donc c'était terrible", a déploré le chroniqueur de Cyril Hanouna. Depuis le cambriolage, Bernard Tapie n’a pas tenu à s’exprimer. Jusqu’à ce lundi 5 avril 2021. L’homme d’affaires, qui souffre d’un double cancer depuis plus de trois ans, a accepté de se livrer sur son agression dans les colonnes de "Libération". Alors que nos confrères lui ont demandé comment il se sentait, Bernard Tapie a répondu : "Comme ci, comme ça". L’ancien président de l’Olympique de Marseille a ajouté : "C’est un peu dur à encaisser, mais cela va passer. J’aurai peut-être un peu de séquelles pour ma tumeur au cerveau, suite au coup de matraque reçu sur la tête. Les médecins me le diront dans deux jours". Avant de conclure : "Ça aurait pu finir beaucoup plus mal…".

Par Matilde A.