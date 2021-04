Bernard Tapie et sa femme Dominique violentés lors d'un cambriolage à leur domicile

Nouveau coup dur pour la famille Tapie. Bernard Tapie qui souffre actuellement d’un double cancer et qui doit également faire face à la justice pour plusieurs faits, vient de subir une violente attaque à son domicile. Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 avril 2021, l’ancien homme politique se trouvait à son domicile de Combs-la-Ville avec sa femme Dominique quand un cambriolage a eu lieu. Le couple Tapie a en effet été surpris dans son sommeil par quatre hommes cagoulés et vêtus de noirs qui n’ont pas hésité à les frapper avant de les ligoter avec des câbles électriques.

Une agression violente racontée par Stéphane, le fils aîné de Bernard Tapie, au micro de BFMTV ce samedi 4 avril à 18h : "Ils sont marqués physiquement. Ils ont pris beaucoup de coups. J’ai été très choqué de voir ma belle-mère aussi marquée. S’en prendre à une femme c’est honteux. Il y a un problème. C’est que malheureusement mon père a pris un coup sur le visage, pas loin de sa tumeur derrière la tête, donc il est sous surveillance."

"Ils savaient chez qui ils allaient"

Stéphanie Tapie a également révélé que son père et sa belle-mère ont été "réveillés avec des lampes dans les yeux, attachés et roué de coups" : "Ma belle-mère essayant de protéger mon père, a été traînée par les cheveux dans toute la maison. En lui demandant où se trouvait le coffre-fort, qui n’existe pas" a-t-il confié. Stéphanie Tapie a aussi confirmé que Bernard Tapie "n’a pas voulu être hospitalisé pour éviter que l’on fasse l’amalgame entre sa tumeur et le coup reçu. Son cancérologue l’a appelé tout de suite et ils se sont vus […] Il a surtout mal pour sa femme. il est très inquiet pour elle. Il déteste ne pas avoir pu réagir comme il le souhaitait. Il pense d’abord aux autres comme toujours".

Le fils de Bernard Tapie qui se dit dans "une rage profonde", n’a "qu’une envie, qu’on les arrête et qu’on les laisse 24H aux Beaumettes, à Marseille" et reste persuadé que les cambrioleurs "savaient chez qui ils allaient". Ils ont en effet réussi à ne pas éveiller l’attention des gardiens et sont entrés par une fenêtre du premier étage. Après avoir attaqué le couple, ils ont fouillé la maison et sont repartis avec deux montres, dont une Rolex, des boucles d’oreilles, des bracelets et une bague. La police judiciaire de Versailles a été saisie de cette enquête pour vol aggravé avec violences et séquestration, a précisé à l’AFP une source proche de l’enquête.

Par E.S.