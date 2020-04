Bernard Tapie : "On jugera Macron au coup de sifflet final"

C'est bien connu, Bernard Tapie n'a pas sa langue dans sa poche. Et c'est dans les colonnes du Parisien que l'homme d'affaires s'est confié sur la crise sanitaire actuelle. Bien qu'il ne soit pas proche du président de la République Emmanuel Macron, il n'hésite pas à prendre sa défense sur la gestion du coronavirus.

L'ancien patron de l'Olympique de Marseille qui se bat contre un cancer déclare : " Si on demandait aux Français aujourd'hui à quel capitaine d'équipe ils sont prêts à confier leur avenir, dans la situation actuelle, quel candidat le battrait ? À mon avis, aucun. L'heure n'est plus aux chipotages politiques. Il doit mener ce match contre la mort. Alors, de grâce, on jugera Macron au coup de sifflet final !"

"On prie pour qu'il ait raison"

"Il y a un commandant de bord. Tout le monde n'est pas satisfait que ce soit lui, certes, mais il est aux commandes (...) L'avion est en l'air, sans train d'atterrissage, avec un réacteur en feu, maintenant c'est à lui de poser l'appareil. S'il vous plaît, on se calme, on prie pour qu'il ait raison, et s'il gagne, on aura tous gagné. S'il s'est trompé, les Français sauront en tirer les conséquences." Selon Bernard Tapie qui défend le Professeur Didier Raoult la crise sanitaire fait "apparaître un nouveau Macron", "plus humain, moins théâtrale". Il ajoute ensuite "Il a été direct, il reconnaît des insuffisances et parfois même des erreurs" applaudissant ensuite qu'Emmanuel Macron ait "rencontré lui-même, sans tabou, sans a priori, toutes les personnalités à fortes compétences dans le domaine de la santé".

