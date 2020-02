Bernard Tapie : la justice a tranché, découvrez le montant colossal de sa dette

Alors qu'il se bat actuellement contre un cancer généralisé et suit un traitement expérimental, Bernard Tapie est sur tous les fronts. Celui qui est homme d'affaires mais également acteur a vu sa pièce de théâtre "Vol au-dessus d'un nid de coucou" être reportée plus tôt dans le mois de février. En effet, le nouveau traitement de Bernard Tapie est "très dur à supporter" et "le fatigue énormément" explique le communiqué publié. Il faudra donc patienter avant de retrouver l'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille sur les planches. Mais en attendant, Bernard Tapie refait parler de lui dans le conflit qui le lie au Crédit Lyonnais. Un jugement a été rendu vendredi 28 février et statut sur le montant de sa dette.

La dette de Bernard Tapie s'élève à plus de 400 millions d'euros !

La cour d'appel de Paris a statué et la dette de Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage s'élève à 438 millions d'euros informe l'AFP qui a consulté le jugement. Une décision qui correspond aux sommes accordées par un arbitrage à Bernard Tapie en 2008 et qui devaient solder son conflit avec le Crédit Lyonnais. Ainsi la justice condamne l'homme d'affaires à rembourser la somme avec intérêts. "La cour n'a pas répondu à l'argumentation développée par les sociétés" de Bernard Tapie, "et la question devra donc être soumise à la Cour de cassation" déclare François Kopf à l'AFP, l'avocat de l'homme d'affaires. Les sociétés de Bernard Tapie sont menacées de cessation de paiement, la justice examine donc des plans de remboursement qui sont en cours d'examen au tribunal de commerce de Bobigny. La prochaine audience est attendue le 4 mars.

Par Non Stop People TV