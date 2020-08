Bernard Tapie papa heureux : sa fille Sophie Tapie s’est mariée !

Heureuse nouvelle pour la famille Tapie. Ce jeudi 20 août 2020, Sophie Tapie s’est mariée dans la plus stricte intimité. La cérémonie s’est déroulée en présence de quelques proches de la chanteuse, dont son père Bernard Tapie qui a récemment donné des nouvelles rassurantes sur son combat contre son double cancer. La jeune femme de 32 ans a dit ‘oui’ à son chéri Jean-Matthieu Marinetti, entrepreneur de 31 ans qui dirige une entreprise de traitement et revêtement des métaux, selon "Nice Matin". Pour l’occasion, Sophie Tapie était vêtue d’une longue robe blanche transparente, style bohème, avec de la broderie anglaise. La fille de Bernard Tapie et de Dominique Mialet-Damianos est arrivée masquée à la mairie de Saint-Tropez avant d’être rejoint par son mari Jean-Matthieu Marinetti.

Sophie Tapie exfiltrée pour échapper à la foule

Après avoir officialisé leur union à la mairie de Saint-Tropez, les deux tourtereaux et leurs proches ont été "exfiltrés" dans un van blanc pour échapper aux nombreux curieux attroupés devant la mairie. Le couple a ensuite célébré le plus beau jour de sa vie dans une villa située sur la baie des Canoubiers, à l’abri des regards indiscrets, comme le dévoilent nos confrères de "Nice Matin". Le lendemain du mariage, Sophie Tapie et Jean-Matthieu Marinetti ont profité d’une journée au large avec une bande d’amis. Sur un yacht, Sophie Tapie a fait la fête, comme on peut le voir sur le compte Instagram de son ami Romain Migdalski. Très discrets sur leur relation, Sophie Tapie et son époux Jean-Matthieu Marinetti n’ont, pour l’heure, dévoilé aucun cliché de la cérémonie de mariage sur les réseaux sociaux.

Par Matilde A.