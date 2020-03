Bernard Tapie : sa fille Sophie donne des nouvelles sur son état de santé

La famille de Bernard Tapie reste soudée en cette période de confinement. D'autant plus que deux personnes ont contracté le Covid-19. Le fils de l'homme d'affaires, Stéphane Tapie, a été contaminé tout comme la nièce de Sophie Tapie. Dans une interview téléphonique pour Gala, la chanteuse et fille de Bernard Tapie a rassuré sur l'état de santé de son frère : "Il l'a contracté deux jours avant ma nièce, alors qu'ils ne se sont pas vus car il vit et est confiné chez lui à Asnières. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux, lui aussi". "Quant à moi, je ne sais toujours pas comment j'ai pu y échapper", ajoute Sophie Tapie qui est confinée dans son appartement à Paris avec son "neveu Thomas, 27 ans, et [sa] nièce Marie, 22 ans", contaminée par le virus mais "en bonne voie".

"On est une famille soudée"

Dans cette situation délicate, Sophie Tapie se tient éloignée de son père, confiné avec son épouse Dominique à la campagne. Proche de ses parents, la chanteuse prend des nouvelles chaque jour. "On se Facetime tous les jours et je ne vois que leur nez et un œil ! Ils ont un problème de cadrage... Ils sont au grand air, à la campagne. Ils me manquent beaucoup, moi qui suis toujours collée à eux...", confie-t-elle à Gala. "Mais on est une famille soudée, on ne se lâche pas et on ne lâche rien", ajoute Sophie Tapie avant de glisser simplement sur l'état de santé de son père, touché par un double cancer de l'estomac et de l’œsophage : "Quant à l’état de santé de mon père, que vous dire sinon qu'il ne va ni mieux, ni plus mal ?".

Par Marie Merlet