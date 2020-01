Bernard Tapie : ses sociétés bientôt liquidées ? Nouveau rebondissement judiciaire

Bernard Tapie se bat sur un double front. D'un point de vue personnel, il lutte contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage et suit un traitement expérimental, tandis que sur le plan professionnel, il tente de sauver ses entreprises de la liquidation. Cela fait suite à son litige avec le Crédit Lyonnais en 1993 lors de la revente d'Adidas. Il avait touché 404 millions d’euros. Un accord jugé frauduleux qui avait ensuite été annulé. En décembre 2015 Bernard Tapie avait été condamné à rembourser la somme plus les intérêts soit une somme estimée à 525 millions d'euros.

L'audience repoussée au 4 mars

L'audience du tribunal de commerce de Bobigny ce mercredi 29 janvier, devait permettre d'examiner l'état de solvabilité des sociétés de Bernard Tapie et d'étudier leur plan de redressement. En effet, c'est sur ces deux sociétés, GBT (Groupe Bernard Tapie) et FIBT (Financière et Immobilière Bernard Tapie) que repose la dette de Bernard Tapie. Au besoin, le tribunal pourrait procéder à une liquidation judiciaire des entreprises pour récupérer l'argent ce qui mettrait en péril le quotidien La Provence dont GBT est l'actionnaire principal.

Mais de nouveaux éléments changent la donne. La cour d'appel de Paris doit rendre une décision le 25 février qui pourrait atténuer la somme à rembourser pour l'homme d'affaires. De son côté, Bernard Tapie a présenté une offre de rachat de l'hôtel de Cavoye. Ces deux mesures suffiront-elles à sauver les deux sociétés de l'ancien président de l'OM ? Le tribunal de commerce de Bobigny procédera à un nouvel examen du dossier le 4 mars prochain.

Par Mélanie C.