Bill Gates et son épouse Melinda divorcent après 27 années de mariage

C'est une bien triste nouvelle qui est tombée ce lundi 3 mai, à laquelle personne ne s'attendait. Après 27 années de mariage, Bill Gates et son épouse, Melinda, ont décidé de se séparer. Leur belle est longue histoire d'amour avait démarré dans les bureaux de Microsoft. Alors qu'il est le fondateur de la compagnie, Melinda était dans un premier temps responsable du marketing. C'est lors d'une date symbolique que le couple s'est dit "oui", le 1er janvier 1994. Trois enfants sont nés de cette relation : Jennifer Katharine, née en 1996, Rory John venu au monde en 1999 et la dernière de la fratrie, Phoebe Adele qui a pointé le bout de son nez en 2002.

Parents de 3 enfants

C'est sur leurs réseaux sociaux que Bill et Melinda Gates ont annoncé leur séparation. À l'aide d'un long message, le fondateur de Microsoft et son épouse ont déclaré : "Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage", avant de poursuivre : "Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables." Bill Gates a par la suite évoqué les nombreux projets qu'il a mis en oeuvre avec son épouse, comme leur fondation humanitaire Bill-et-Melinda-Gates. "Nous avons bâti une fondation qui œuvre partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive", a expliqué le quatrième homme le plus riche du monde dans ce message commun, tout en ajoutant : "Nous continuons de partager une croyance en cette mission et nous continuerons notre travail ensemble à la fondation."

"Nous demandons de l'intimité"

Malgré ces nombreux projets et une vision similaire de la vie, leurs chemins se séparent. "Nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans la prochaine phase de cette vie." Après cette mise au point et cette sincérité, les principaux concernés ont demandé le respect de leur vie privée. "Nous demandons de l'espace et de l'intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie", ont finalement conclu les deux milliardaires.

Par Solène Sab