Boris Johnson en soins intensifs : Il n'a pas vu de médecin avant d'être hospitalisé

Le coronavirus fait des ravages. La contagion se propage d'ailleurs à une vitesse incroyable et personne n'est épargnée. Le virus touche également des célébrités de tous les univers confondus et certains succombent même des suites du coronavirus. Si le monde entier connait une terrible crise sanitaire et tourne au ralenti, les messages des gouvernements sont plutôt clairs : Il faut rester chez soi ! Si la peur est l'un des sentiments les plus partagés en cette période, les Britanniques sont quant à eux inquiets concernant l'état de santé de leur Premier ministre. Boris Johnson a été diagnostiqué positif au Covid-19 le 27 mars dernier. S'il était resté confiné à son domicile et gérait son pays à distance, son état de santé s'est rapidement détérioré, imposant une hospitalisation en soins intensifs. Cependant, d'après de nouvelles informations divulguées par le Daily Mail, Boris Johnson n'aurait vu aucun médecin entre son diagnostic et son hospitalisation, ce qui inquiète davantage les Britanniques.

Il attendait que son état s'améliore

Après avoir été diagnostiqué porteur du coronavirus, Boris Johnson s'est confiné chez lui, sans voir personne, et a simplement attendu que son état s'améliore, ne demandant aucune visite médicale. Cependant, le Daily Mail a révélé qu'il aurait fallu une semaine pour que Boris Johnson appelle un médecin qui lui dise de se rendre à l'hôpital... Sa première consultation aurait donc eu lieu lorsque le Premier ministre a été conduit en urgences à l'hôpital et admis en soins intensifs. Malheureusement, sa santé s'est rapidement détériorée mais d'après les dernières nouvelles du Daily Mail, Boris Johnson se trouverait actuellement dans un état stable et ses jours ne seraient pas en danger. Cependant, son rétablissement pourrait prendre plusieurs semaines et certains Britanniques sont sceptiques concernant Dominic Raab, son remplaçant et ses prises de décisions.

Par Solène Sab