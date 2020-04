Boris Johnson hospitalisé : sa femme Carrie Symonds enceinte évoque son état de santé

Testé positif il y a 10 jours au coronavirus, Boris Johnson a été admis à l'hôpital ce dimanche 5 avril. Le Premier ministre britannique a passé des tests de santé par "mesure de précaution". Depuis qu'il a été infecté, il "a eu des symptômes persistants", a indiqué Robert Jenrick, ministre chargé du Logement et des Communautés, à la BBC ce lundi 6 avril. Mais cela ne l'empêche pas de "rester aux commandes" du gouvernement, a-t-il déclaré. Boris Johnson "continuera d'être tenu informé de ce qui se passe".

"Être enceinte et avoir le Covid-19 est évidemment très inquiétant"

Boris Johnson qui a décidé de prolonger sa quarantaine, a été conduit à l'hôpital St Thomas à Londres et placé sous oxygène selon le quotidien The Times. Si Robert Jenrick espère son retour "à Downing Street dès que possible", il a été remplacé par le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, pour présider ce lundi la réunion quotidienne du comité interministériel "Covid-19". Egalement atteinte par le coronavirus, la fiancée de Boris Johnson, Carrie Symonds, suscite aussi l'inquiétude puisqu'elle est enceinte de leur premier enfant. Pour rassurer sur son état de santé, la jeune femme a fait le point sur Twitter ce 4 avril : "J’ai passé la semaine passée au lit avec les principaux symptômes du coronavirus. Je n’ai pas eu besoin d’être testée, et après sept jours de repos, je me sens mieux et je suis en voie de guérison". A l'attention des femmes enceintes, Carrie Symonds a partagé un lien vers le site du Collège royal des obstétriciens et gynécologues : "Être enceinte et avoir le Covid-19 est évidemment très inquiétant. À l’attention de toutes les femmes enceintes, veuillez lire et suivre les recommandations les plus récentes, que je trouve rassurantes".

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6 — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

Par Marie Merlet