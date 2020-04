Boris Johnson papa : la fiancée du Premier ministre britannique a accouché

Boris Johnson est à nouveau papa. Le Premier ministre britannique et sa fiancée Carrie Symonds ont annoncé l’heureuse nouvelle via leur porte-parole ce mercredi. Le bébé, un petit garçon est en bonne santé et est né ce 29 avril dans un hôpital de Londres. "Le Premier ministre et Mademoiselle Symonds ont le plaisir de vous faire part de la naissance de leur petit garçon en pleine santé, survenue dans un hôpital londonien plus tôt dans la matinée. La mère et le bébé se portent bien. Le PM et Mademoiselle Symonds aimeraient remercier la fantastique équipe de la maternité" a indiqué dans un communiqué leur porte-parole. La nouvelle a surpris plus d’un Britannique. Tout le monde pensait que Carrie Symonds attendait son bébé pour l’été même si la date d’accouchement n’a jamais été évoquée par le couple.

Les parents se remettent tout juste du coronavirus

Une nouvelle d’autant plus surprenante que le couple se remet tout juste du coronavirus. Si la fiancée de l’ancien maire de Londres avait été testée positive au Covid-19 et avait développée seulement quelques symptômes de la maladie, Boris Johnson a été beaucoup plus fortement touché. Le 6 avril, le chef du gouvernement avait été hospitalisé en soins intensifs dix jours après avoir été testé positif au coronavirus. Le dimanche 12 avril, il avait pu quitter les soins intensifs. Ce n’est que ce lundi 27 avril que "BoJo" a pu reprendre sa place de Premier ministre. Durant sa maladie et sa convalsence, il avait été remplacé par son ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab. Boris Johnson a eu avec sa seconde épouse Marina Wheeler quatre enfants : Lara, Milo Arthur, Cassia et Theodore. Séparé de sa femme depuis 2018, il vit depuis avec Carrie Symonds.

Par Ambre L