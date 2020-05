Boris Johnson papa : le couple dévoile une première photo de leur fils et son prénom, chargé de symbole

Boris Johnson est à nouveau papa. Le Premier ministre britannique et sa fiancée Carrie Symonds ont accueilli un petit garçon ce 29 avril dans un hôpital de Londres. "Le Premier ministre et Mademoiselle Symonds ont le plaisir de vous faire part de la naissance de leur petit garçon en pleine santé, survenue dans un hôpital londonien plus tôt dans la matinée. La mère et le bébé se portent bien. Le PM et Mademoiselle Symonds aimeraient remercier la fantastique équipe de la maternité" a précisé leur porte-parole via un communiqué de presse. Ce samedi 2 mai, les heureux parents ont dévoilé une première photo de leur fils mais aussi son prénom qui avait été gardé secret jusqu'à présent.

Un prénom en hommage aux docteurs qui l'ont soigné

C'est un garçon et il s'appelle... Wilfred Lawrie Nicholas Johnson. Un prénom chargé de symbole pour Boris Johnson. En effet, il a choisi de l'appeler ainsi en hommage aux docteurs Nick Price et Nick Hart qui lui ont sauvé la vie lorsqu'il se battait contre le coronavirus. "Je ne les remercierai jamais assez. [...] Je leur dois la vie", avait-il déclaré lorsqu'il était sorti des soins intensifs.

Le Premier ministre britannique a été touché par le Covid-19. Le 6 avril, il avait été hospitalisé en soins intensifs dix jours après avoir été testé positif au coronavirus. Le dimanche 12 avril, il avait pu quitter les soins intensifs, sans pour autant être autorisé à reprendre le travail. Ce n’est que ce lundi 27 avril que "BoJo" a pu reprendre sa place de Premier ministre.

Par Mélanie C.