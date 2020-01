Brigitte Bardot pousse un coup de gueule contre Emmanuel Macron

Brigitte Bardot, dont la fondation a été épinglée par la Cour des comptes, n'a pas sa langue dans sa poche et sait se faire entendre. En juillet 2018, l'actrice avait été reçue par le président de la République pour aborder un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, celui de la cause animale. Cependant, malgré les promesses d'Emmanuel Macron, il n'y a toujours aucune avancée en ce début 2020 et Brigitte Bardot a donc décidé de pousser un coup de gueule contre le président et le gouvernement. Dans une lettre qui lui est adressée et qu'elle a relayée sur son compte Twitter, elle explique : "Lorsque vous m’avez priée de vous rencontrer en juillet 2018, le premier mot que vous m’avez dit est : 'vous allez m’engueuler', ce à quoi j’ai répondu : 'non, car vous ne m’avez encore rien promis.".

Aucune promesse tenue...

Lors de cette rencontre, les deux parties s'étaient mises d'accord sur quatre points majeurs qui devaient changer, à savoir : "l'abolition de la dérogation des égorgements des sacrifices rituels dans les abattoirs, l’abolition de l’hippophagie en France, l’arrêt immédiat des élevages concentrationnaires des poules pondeuses en cages et l’arrêt immédiat du broyage des poussins vivants.". Cependant, comme elle l'explique par la suite : "Vous deviez me donner une réponse en décembre 2018, j'attends toujours... malgré mes nombreuses lettres de rappel restées sans réponse, même pas de votre secrétaire.". Un silence qui a particulièrement énervé l'ancienne figure de proue du cinéma français.

"Depuis votre élection tout n'est que sang et violence"

Brigitte Bardot, qui a été tourmentée dans sa jeunesse, a poursuivi dans sa lettre : "Alors oui aujourd'hui Monsieur le Président, je vous engueule. Je vous engueule de n'avoir aucune envergure, de mépriser toutes les faiblesses, toutes les souffrances humaines ou animales, de n'avoir aucune empathie, aucune compassion, aucune sensibilité, aucune humanité. Puisque seuls les chasseurs, ces tueurs, ces assassins d'animaux trouvent grâce et soutien, je vous associe à eux, qui se ressemble s'assemble !". Elle conclut notamment par "Depuis votre élection tout n'est que sang et violence.". Une lettre qui ne devrait pas passer inaperçue et qui devrait faire parler d'elle...

Par Solène Sab