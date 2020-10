Brigitte Macron cas contact au Covid-19 : elle se met à l'isolement

En pleine recrudescence de l'épidémie de coronavirus, les précautions sont de plus en plus importantes. Ainsi, le gouvernement a mis en place un couvre-feu en Île-de-France et dans huit métropoles entre 21 heures et 6 heures. Alors que le nombre de cas positifs au coronavirus s'accentue, Brigitte Macron est cas contact au Covid-19. Si l'épouse du président de la République ne présente pas de symptôme, elle est placée à l'isolement pour une durée de sept jours, a indiqué son entourage à l'AFP. "Brigitte Macron a été en contact le jeudi 15 octobre avec une personne déclarée positive à la Covid-19 ce lundi 19 octobre et présentant des symptômes de la maladie. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, elle observera une période d'isolement de sept jours. Brigitte Macron ne présente à ce jour aucun symptôme de la maladie", a assuré son entourage.

Brigitte Macron absente de l’hommage national

Dans cette situation, Brigitte Macron ne pourra pas se rendre à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie décapité ce vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. L'hommage national se déroulera ce mercredi 21 octobre dans la cour de La Sorbonne, un choix en accord avec la famille du défunt. Afin d'éviter les risques, Brigitte Macron "prendra également des précautions dans sa vie privée", a précisé la même source. Lors de son confinement au palais présidentiel, Brigitte Macron avait tenu à démentir certaines rumeurs à son sujet dans un entretien pour Paris Match : "Mon mari et moi n'avons pas été testés, car nous n'avons pas symptômes".

Par Marie Merlet