Brigitte Macron défigurée : Cette photo choc pour une campagne contre les violences conjugales

Les images font actuellement le tour de la Toile et interpellent les internautes. Afin de sensibiliser contre les violences conjugales, l'artiste italien AleXsandro Palambo n'a pas hésité à dévoiler dans les rues de Milan des photos de Brigitte Macron, Angela Merkel, Hillary Clinton ou encore Michelle Obama les visages tuméfiés. Ainsi, la femme d'Emmanuel Macron est montrée avec un œil au beurre noir, des marques de strangulations et du sang sur le visage. Pour cette campagne intitulée "Just because I am a woman" (simplement parce que je suis une femme), les photos s'accompagnent de différentes légendes : "Je suis victime de violences domestiques", "Je suis moins bien payée ou "J'ai été violée".

Nouvelle campagne contre les violences conjugales

AleXsandro Palombo entend grâce à cette campagne "illustrer le drame qui touche des millions de femmes dans le monde entier (...) dans le but de dénoncer, sensibiliser et obtenir une véritable réponse des institutions et de la politique", explique son bureau de presse dans un communiqué. L'artiste veut ainsi rappeler qu'aucune femme dans le monde n'est à l'abri des violences conjugales, même les plus célèbres : "La violence contre les femmes est un problème mondial qui touche tout le monde sans distinction de race, de classe sociale ou de religion", précisent encore les affiches. AleXsandro Palombo n'en est pas à son coup d'essai sur ce sujet. Lors de la Journée internationale de la femme, l'artiste avait lancé sur Twitter la campagne #BriefMessage invitant les femmes à dénoncer les violences en écrivant un message sur leur culotte et en partageant la photo sur Internet.

Les visages tuméfiés de Brigitte Macron et Angela Merkel affichés dans rues de Milan https://t.co/J3jKClSPrq via @LObs — #Matricule525 #StandUpAleppo ﺕ (@menalahy) January 16, 2020

https://www.instagram.com/p/B7Vr91DBg3k/

Par Alexia Felix