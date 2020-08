Brigitte Macron et Emmanuel Macron : petit "coup de mou" pendant leurs vacances d’été

C’est au Fort de Brégançon que le couple Macron a passé ses vacances d’été. Ils se sont confiés sur leur pause estivale à Paris Match dans le magazine sorti en kiosque ce jeudi 20 août. Si Brigitte Macron confie découvrir les fonds marins de Bormes-les-Mimosas avec masque et tuba, le quotidien est plus studieux pour Emmanuel Macron qui prépare la rentrée, lui qui fait face à l’actualité internationale et à la pandémie de Covid-19. Le président de la République travaille le matin, s’octroie une pause déjeuner sportive puis retourne à son bureau jusqu’à 17 heures environ, raconte le journaliste de Paris Match. Ensuite, il profite d’un moment de détente avec un livre ou une sortie en jet-ski. Le couple a également reçu les enfants et petits-enfants de Brigitte Macron qui sont venus égayer leurs vacances d’été.

"Nous étions dans une forme olympique"

"Nous étions très heureux d’être tous ensemble", confie la première dame au magazine. Ses trois enfants et leurs familles sont venus leur rendre visite au Fort de Brégançon. Une parenthèse très appréciée par le couple présidentiel. "Nous étions quinze. Cousins et cousines fonctionnent comme une fratrie. Leur présence nous a fait un bien fou à tous les deux", révèle Brigitte Macron. Puis elle confie : "Quand ils sont là, nous ne sommes pas président et épouse du président, nous sommes Mamibibi et Daddi, c’est la liberté. C’est très important et très stimulant d’être dans ce rôle". Une fois repartis, les enfants de la première dame ont laissé un grand vide derrière eux. "Nous étions dans une forme olympique après les avoir eus tous. Quand ils sont partis, on a eu un petit coup de mou. Mais ça y est, c’est reparti", raconte Brigitte Macron.

Par Non Stop People TV