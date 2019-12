Brigitte Macron insultée au Brésil : Cristina Cordula recadre Jair Bolsonaro

Souvent taclée, critiquée et insultée, Brigitte Macron était à nouveau la cible de nombreux affronts provenant tout droit du Brésil. Le président Jair Bolsonaro avait été le premier à lancer les hostilités et d’autres représentants de son gouvernement l’avaient suivi. Révoltés, de nombreux anonymes brésiliens avaient présenté leurs excuses à la Première dame sur Twitter. Tous avaient relayé le hasthag "#DesculpaBrigitte". L’écrivain Paulo Coelho avait rejoint cette mobilisation avec une vidéo relayée sur la Toile. Ensuite, c’était à Tiphaine Auzière de monter au créneau. Dans un message publié sur le réseau social à l’oiseau bleu, la fille de Brigitte Macron dénonçait le sexisme dont sa maman avait été victime. L’épouse d’Emmanuel Macron avait reçu le soutien de nombreuses célébrités.

"Catastrophe"

Samedi 14 décembre, une autre personnalité a réagi à cette affaire qui avait fait grand bruit. Invitée sur le plateau de "On N’est Pas Couché", la célèbre fashionista Cristina Cordula a dit tout haut ce qu’elle pensait de Jair Bolsonaro, le président de son pays natal, en évoquant d’abord ses propos au sujet de Brigitte Macron. "Catastrophe", a-t-elle premièrement lancé avant de confier qu’elle avait été choquée par les tacles du chef d’Etat. "Je n’ai pas voté pour lui. Il ne va pas du tout avec mon idéologie", a poursuivi Cristina Cordula. Si elle reconnaît ne pas apprécier Jair Bolsonaro, ni pour ses démarches politiques ni pour sa personne, l’animatrice de 55 ans avoue qu’il y a des "exagérations" à son sujet. "Mais quoiqu’il arrive, son idéologie, ce n’est pas possible, surtout quand on habite en France et que l’on sait ce que c’est Liberté, Egalité, Fraternité", a-t-elle conclu face à Laurent Ruquier.

« Quoiqu’il arrive son idéologie, ce n’est pas possible surtout quand on habite en France et que l’on sait ce que c’est Liberté, Egalité, Fraternité » @cristinacordula au sujet de Bolsonaro #ONPC pic.twitter.com/eMNIHvDFNp — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) December 14, 2019

Par Laura C-M