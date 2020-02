Brigitte Macron : Julie Gayet lui a envoyé un SMS incendiaire

Le 24 janvier dernier, Brigitte Macron a convié Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler à déjeuner à l’Elysée. L’idée était d’échanger sur leurs expériences, entre femmes ayant été dans la position de Première dame. Un poste pas simple. Scrutées par les médias guettant le moindre faux pas, leur rôle est difficile à assumer. Les Premières dames essaient de défendre des causes qui leur tiennent à cœur. Ainsi Brigitte Macron est engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire tandis que Carla Bruni-Sarkozy est présente aux côtés de l’Institut Image dédié aux maladies génétiques. Enfin Valérie Trierweiler travaille avec le Secours Populaire. Rien de tout cela pour Julie Gayet qui est une actrice-réalisatrice-productrice en vue.

Julie Gayet s'est fendue d'un SMS à Brigitte Macron

La compagne de l’ex-président François Hollande n’était pas conviée à ce déjeuner car elle n’a pas vécu à l’Elysée. Et visiblement, elle l’a très mal vécue. Le couple Gayet-Hollande ne porte pas les Macron dans leur cœur. C’est même plutôt le contraire. Ils surnommeraient Emmanuel Macron "le traître". C’est en tout cas ce que rapporte "Paris Match". Julie Gayet n’a pas supporté de ne pas être conviée et a envoyé un SMS incendiaire à Brigitte Macron écrit l’hebdomadaire. Pire, affront suprême pour Julie Gayet, Brigitte Macron et Valérie Trierweiler envisageraient de faire un déplacement commun auprès du Secours populaire. Il s’agirait d’aller à la rencontre d’enfants qui ne partent pas en vacances. Si l’on ajoute à cela le fait que Nicolas Sarkozy aurait prévenu la presse de l’infidélité de François Hollande et de sa relation avec Julie Gayet, on comprend qu’il va être difficile d’apaiser les relations entre cette dernière et les ex-Premières dames.

Par Mélanie C.