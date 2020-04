Brigitte Macron : le rôle qu'elle a joué dans la réouverture des écoles

Après la Chine, le coronavirus a touché plusieurs pays du monde, dont la France. Pour tenter de ralentir la propagation du virus qui a fait de nombreuses victimes en Ile-de-France et dans le Grand Est, le gouvernement français a annoncé une série de mesures inédites. Ainsi, les écoles, cafés, restaurants, musées et cinémas sont fermés depuis le 15 mars dernier. De plus, les Français sont confinés depuis le 17 mars. Un confinement qui a été prolongé à l'issue de l'allocution faite par Emmanuel Macron lundi 13 avril. En effet, le chef de l'Etat l'a prolongé jusqu'au 11 mai prochain.

Il ne s'agit pas là de la seule annonce du président pour tenter de sortir de la crise sanitaire. En effet, il a également annoncé la réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycées à partir du lundi 11 mai. Une date qui fait débat, le premier syndicat du primaire ayant réagi via l'AFP. "C'est tout sauf sérieux de rouvrir les écoles le 11 mai", a estimé Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU. Chez les parents d'élèves aussi, ça coince. "Les deux principales férérations de parents d'élèves sont en désaccord avec l'annonce de réouverture progressive des écoles dès le 11 mai", a relayé LCI.

Une cause qui lui tient à coeur

D'après les informations du Parisien, Emmanuel Macron n'a pas décidé seul de la date de reprise de l'école fixée au 11 mai. En effet, c'est avec ses proches qu'il l'a actée, et ce depuis dix jours, précisent nos confrères. Cette date lui aurait été proposée par certains membres de son équipe, à commencer par Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Julien Denormandie - ministre de la Ville et du Logement- a lui aussi joué un rôle, tout comme Brigitte Macron.

Et si la Première dame a participé au débat, c'est parce qu'elle estime que la réouverture des écoles serait favorable aux enfants défavorisés. Une cause qui lui tient à coeur, comme l'a souligné un intime du couple cité par Le Parisien. "Elle est très sensible à cette question des inégalités".

Par Non Stop People TV