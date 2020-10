Brigitte Macron : privée de l'hommage à Samuel Paty, elle lui adresse une lettre

Ce lundi 19 octobre, Brigitte Macron a appris qu'elle était cas contact au covid-19. La Première dame a donc décidé de se mettre à l'isolement pendant 7 jours afin de ne pas prendre de risque et d'éviter au maximum de contaminer son entourage. Elle ne se rendra donc pas à l'hommage national prévu ce mercredi 21 octobre pour Samuel Paty, professeur décapité pour avoir montré les caricatures de Charlie Hebdo en classe.

Mais l'ancienne professeure de français a malgré tout décidé de lui rendre un hommage très personnel. Elle lui a adressé une lettre, qui s'adresse également aux 800 000 enseignants de France, diffusée dans les colonnes du Parisien."

"nous sommes tous profs"

"Être Prof. C’est transmettre et anticiper, préparer les cours avec une attention particulière, parce que chaque leçon est importante ; C’est entrer dans une classe et s’y sentir à sa juste place ; C’est repérer une lueur que l’on a pu allumer dans les yeux des élèves, c’est aussi remarquer quand ils décrochent et aller les récupérer ; C’est être heureux quand vous les avez fait réagir à ce qui vous émeut ; C’est avoir de l’ambition pour eux et leur ouvrir les portes car celles de l’esprit et de la connaissance sont infinies ; C’est développer leur esprit critique pour les rendre libres."

Brigitte Macron, qui a récemment subi une opération chirurgicale poursuit ensuite : "Tout cela, Samuel, vous le saviez, et mieux encore, vous l’incarniez. Car vous aviez la plus haute idée de ce qu’est le métier d’enseignant. Votre famille nous a témoigné, au président de la République et à moi-même, de votre grande exigence et de votre extrême tolérance. Leur dignité nous a bouleversés. Aujourd’hui avec vous nous sommes tous Profs."

Par J.F.