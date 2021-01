Brigitte Macron : sa vidéo humoristique avec Camille Combal pour les Pièces jaunes

La 32e édition de l'opération Pièces jaunes débute ce lundi 18 janvier. Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, Brigitte Macron se mobilise pour promouvoir cette collecte qui récolte de l'argent pour les enfants et adolescents hospitalisés ainsi que pour le dépistage des violences et des maltraitances. Invitée ce dimanche 17 janvier au 20 Heures de TF1 pour parler du lancement de cette opération, la Première dame change aussi de registre pour s'adresser à un public plus large. Dans une vidéo partagée ce samedi 16 janvier par Camille Combal, Brigitte Macron et Didier Deschamps, parrain de l'opération, se mettent en scène avec humour pour les Pièces jaunes.

Un sketch décalé

Dans ce sketch décalé, l'animateur de TF1 propose des "idées de dingue" à l'épouse d'Emmanuel Macron pour faire la promo de l'opération, comme intégrer le casting de Mask Singer, avec un costume de tirelire cochon. Pas convaincue, Brigitte Macron en profite pour rappeler que l'opération est digitalisée cette année en raison de la crise sanitaire. Camille Combal tente alors de se rattraper en incitant la Première dame et Didier Deschamps à participer à Danse avec les stars. "Didier, il faut faire un effort! Mais tu seras super, tu es le roi de la bamboche!", tente-t-il de convaincre sans succès. Avec simplicité, l'entraîneur de football explique que pour faire des dons cette année, il suffit de se rendre sur le site piecesjaunes.fr ou d'envoyer DON par SMS au 92 111. Si Brigitte Macron et Didier Deschamps ne participent pas aux émissions de Camille Combal, ils seront présents avec Anne Barrère, vice-présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, dans le Grand Concours des animateurs le vendredi 22 janvier sur TF1.

Par Marie Merlet