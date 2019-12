Brigitte Macron se lâche en Côte d’Ivoire : la Toile n’en revient pas

Ce lundi 23 décembre est un 19ème jour de grève pour les Français. Depuis plusieurs semaines maintenant, les transports mènent la vie dure à leurs usagers et la réforme des retraites continuent d’indigner. Tandis que Patrick Sébastien avait fait part d’une réaction mitigée face aux manifestations, et que Charlotte de Turckheim avait violemment taclé les Parisiens, une quarantaine d’autres personnalités ont appelé à un soutien financier pour les cheminots en grève à travers une tribune publiée sur le blog de Mediapart. Une cohue générale à laquelle ont échappé Brigitte et Emmanuel Macron. En effet, le 20 décembre dernier, le couple présidentiel s’était envolé pour la Côte d’Ivoire.

Brigitte Macron enflamme Twitter

Un voyage de deux jours dont aurait bien profité la Première dame. Le 21 décembre, Brigitte Macron a assisté à un dîner de gala à Abidjan, lancé par le président ivoirien, Alassane Ouattara. Sur la piste de danse, la femme d’Emmanuel Macron n’a pas hésité à enchaîner timidement quelques pas sur le titre "1er Gaou" de Magic System. Il n’en fallait pas plus pour que les internautes y ajoutent leur grain de sel. Sur Twitter, dans la nuit du dimanche 22 à ce lundi 23 décembre, les anonymes n’ont pas hésité à tacler gentiment la Première dame, en faisant notamment référence aux journées de grève de la SNCF et de la RATP. "Mais Brigitte elle est grave dans le rythme, là, elle vit sa meilleure vie", "Brigitte t’es gênante fais pas ça", "la RATP enchaîne sa troisième semaine de grève. Brigitte Macron à Abidjan", peut-on ainsi lire sur le réseau social à l’oiseau bleu.

Mais Brigitte elle est grave dans le rythme la elle vie sa meilleure vie https://t.co/Ry4e5XAgHP — (@hyorimi) December 23, 2019

Ca se voit Brigitte elle veut aller au milieu caler sa danse https://t.co/QoxkzCxY3f — amel (@aamelbr) December 23, 2019

La RATP enchaîne sa troisième semaine de grève.

Brigitte Macron à Abidjan : pic.twitter.com/Ibj54RoW5S — Anthony coucou (@TheMayoCat) December 23, 2019

Brigitte t genante fait pas ca https://t.co/7Dhn4BwzDs — Élune (@busyToPlay) December 23, 2019

Elle envoie Brigitte hein https://t.co/dwQV0yTvP5 — Malek Délégué (@MalekDelegue) December 23, 2019

Salut les gueux c'est Brigitte

Sympa ce petit voyage en Afrique

Faites pas la gueule

Les crevettes aux sulfites sont en promo chez leclerc https://t.co/ffB5duD2xx — Ann Boleyn (@AnnRose79) December 23, 2019

Brigitte Macron je vais l’inviter à mon mariage pic.twitter.com/pA5XB9lRPf — ALGÉRIEN (@so_mkb) December 23, 2019

Brigitte en train de faire une danse à N’djekouale pendant que nous allons encore galèrer dans les transports : pic.twitter.com/TXsjNTO9lP — Arnaud (@Arnaudu92) December 22, 2019

N'djekoualé et Brigitte dans leur chambre d’hôtel à Abidjan pic.twitter.com/uS8MuQ0UlL — Androïd San (@blaise_69) December 22, 2019

* grèves jusqu'au 6 février *



Brigitte Macron : pic.twitter.com/2R4ByGZLuI — Subr (@Marss_sz) December 22, 2019

Macron et Brigitte qui s'enjaillent sur du Magic System pendant que la France est en depuis 3 semaines

pic.twitter.com/34ba0ECqBi — (@Drugof_Styles) December 23, 2019

Par Laura C-M