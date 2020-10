Brigitte Macron : son engagement auprès de Florian Thauvin pour soutenir les aidants

Pour apporter tout son soutien aux aidants, Brigitte Macron a décidé de faire équipe avec le fooballeur Florian Thauvin ! Ce lundi 5 octobre 2020, le champion du monde a publié sur Twitter une vidéo où il apparaît justement auprès de la Première dame. Ensemble, Brigitte Macron et Florian Thauvin assurent la promotion du travail des aidants, ces personnes qui soutiennent un proche malade, dépendant, âgé ou handicapé, sans avoir jamais reçu de formation aux soins. "Ils méritent du répit et notre soutien" lance le joueur de l'Olympique de Marseille en légende de cette vidéo qui a été tournée en octobre 2019.



L'épouse d'Emmanuel Macron et le sportif de 27 ans s'étaient en effet déjà rencontré lors d'une visite commune à l'association marseillaise "A3". L'occasion pour eux d'échanger au sujet de cette strucure qui conseille et assiste ceux qui accompagnent les personnes âgées dépendantes au quotidien. "Tout de suite on a discuté, on s'est bien entendus, on s'est découvert des valeurs en commun" avait expliqué Brigitte Macron en abordant leur rencontre. De son côté, le chéri de la belle Charlotte Pirroni s'était dit "honoré de partager cette force et cette même envie de changer les choses avec Brigitte Macron".

Brigittte Macron et Florian Thauvin unis pour la bonne cause

Dans cette vidéo émouvante qui prend encore plus son sens dans ce contexte de crise sanitaire, des aidants se livrent sur leur quotidien auprès de proches malades. Face à ces témoignages touchants, Florian Thauvin s'est lui aussi confié à propos de sa grand-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. "Mon grand-père s'en est occupé pendant pas mal d'années, mais il est parti donc on a été obligés de la placer dans un Ehpad" déclare le joueur de football.

“Aidons les aidants, c’est clair ! Il faut trouver les moyens qui leur seront le plus utile”, lance ensuite Brigitte Macron avant de saluer leur dévouement. “Ils pensent aux patients, jamais à eux.” “J’encourage tout le monde, et notamment les jeunes, à tendre la main aux personnes âgées”, conclut Florian Thauvin sur fond de notes de piano.





Les #aidants sont indispensables pour des millions d’entre nous



Ils méritent du répit & notre soutien

Un moment inoubliable, oct 2019, asso A3 Marseille avec @Players4society



Je suis honoré de partager cette force & cette même envie de changer les choses avec #BrigitteMacron pic.twitter.com/cJJDL5W70i — Florian Thauvin (@FlorianThauvin) October 5, 2020

