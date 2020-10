Brigitte Macron : son premier mari André-Louis Auzière est mort

Avant d'avoir la relation qu'on lui connaît avec Emmanuel Macron, Brigitte Macron était marié à André-Louis Auzière. Au moment de l'annonce de la candidature de l'homme politique à la présidentielle, le passé de la première Dame a évidemment été fouillé. Tout le monde était alors au courant qu'elle était marié avant Emmanuel Macron, mais impossible de retrouver une seule trace de son ex-époux, André-Louis Auzière. En effet, ce dernier n'aurait pas du tout supporté sa relation avec le président de la République. La seule personne qui se confiait sur le sujet était Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron et d'André-Louis Auzière.

Au lendemain de l'élection présidentielle, elle était invitée sur le plateau d'Europe 1 pour se confier sur cette relation avec le président de la République.

"il faut le respecter"

"Même si on n’a pas beaucoup d’années d’écart, il a toujours veillé à faire attention à moi, aux enfants. C’est mon beau-père, c’est sa place et c’est à ce titre aussi un chef de famille. La famille, c’est quelque chose d’important pour lui, c’est pour ça qu’il a souhaité se marier. C’est quelqu’un qui m’a toujours encouragé à viser plus haut."

Et ce mercredi 7 octobre, c'est une étonnante révélation que Tiphaine Auzière, placée sous protection policière, vient de faire dans les colonnes de Paris Match. En toute sobriété, elle déclare : "Mon père est mort, je l’ai enterré le 24 décembre dernier dans la plus stricte intimité. Je l’adorais, c’était un être à part, un anticonformiste qui tenait plus que tout à son anonymat. Il faut le respecter".

Par J.F.