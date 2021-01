Brigitte Macron : touchée par la Covid-19, elle se livre sur ses symptômes

Deux semaines après avoir été testée positive au coronavirus, Brigitte Macron vient de signer une apparition remarquée à la télévision. Ce dimanche 17 janvier 2021, la femme d'Emmanuel Macron était en effet l'invitée d'Anne-Claire Coudray, sur le JT de TF1. Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, la première dame a notamment évoqué le lancement de la campagne française de solidarité très plébiscitée par les Français : l'opération annuelle des Pièces Jaunes, dématérialisée cette année à cause de l'épidémie, qui a pour but d'améliorer les conditions d'hospitalisation des enfants et adolescents partout sur le territoire.

Négative six jours après avoir été testée positive, la Première dame a pu rentrer à Paris et reprendre ses activités et s'exprime pour la première fois sur son expérience : "J'ai été malade, j'ai été soignée, j'ai eu une forme médiane. Mais tout s'est bien passé. Nous nous sommes remis" a confié la première dame avant d'ajouter : "Perte de goût, perte de l'odorat, fatigue, migraines... C'est surtout que cela m'a permis de comprendre à quel point ça peut être anxiogène, notamment au détour du sixième jour. On se dit : 'Je respire moins bien, que va-t-il se passer ?'"

Brigitte Macron bientôt vaccinée ?

Après avoir témoigné son soutien aux personnes qui sont seules et malades, Brigitte Macron a évoqué la brûlante question du vaccin. La première dame de 67 ans a assuré qu'elle ira "tout de suite" se faire vacciner quand cela sera possible : "Quand le médecin va me dire que je pourrai y aller... Car je crois que quand on l'a eu, il faut attendre trois mois ou il faut attendre de ne pas avoir d'anticorps ou très peu. Moi, je me soigne et je me vaccine. J'ai confiance en la médecine, aucun problème." a-t-elle déclaré.



Brigitte Macron a ensuite réagi aux nombreuses critiques faites contre le gouvernement sur la gestion de la crise sanitaire : "Ce qui nous arrive à la France, à l'Europe, au monde, c'est totalement inédit. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas un peu effrayé, anxieux, face à tout ce qui est en train d'advenir ? [...] Donc cette impatience, je la comprends et je la partage." a-t-elle concédé.



L'ancienne professeure de Français a ensuite tenu à défendre ceux qui travaillent avec son mari : "On n'est pas mauvais. Regardez comment les réanimations se sont adaptées en France, comment les médecins traitants soignent, comment les ORL, les pneumologues gèrent les choses. Je suis très admirative de ce qu'a fait la recherche, de ce qu'ont fait les soignants, en si peu de temps. Lors des virus précédents, cela n'a jamais été aussi rapide."

Par E.S.