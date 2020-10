C à vous : Éric Dupond-Moretti taclé par des confrères avocats

Éric Dupond-Moretti est un homme qui divise. Depuis sa nomination en tant que Garde des Sceaux, l'avocat de profession est au coeur de nombreuses polémiques et a du mal à faire l'unanimité dans le coeur des Français. Alors qu'il a succédé à François Bayrou et Nicole Belloubet à la tête du ministère de la Justice, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, il est aujourd'hui la cible de nombreuses critiques. Considéré comme un "ministre sexiste", il a également attisé la colère du parti écologiste avec sa préface polémique dans le livre "Un chasseur à la campagne" où il considérait certains défenseurs de la cause animale comme des "illuminés" et des "intégristes". Du côté des avocats, le même son de cloche semble s'accorder et certain de ses collègues et amis ne sont pas du goût de sa nomination en tant que ministre de la Justice...

"ça ne peut pas être pire"

Ce mardi 13 octobre, les avocats Francis Szpiner, Hervé Temime et Jean Veil étaient invités sur le plateau de "C à vous" et se sont permis quelques tacles à l'égard du compagnon d'Isabelle Boulay. Jean Veil a démarré : "J'ai toujours été engagé en politique, et j'ai toujours dit que mon souhait, c'était d'être tout sauf garde des Sceaux. [...] Je pense qu'on a toujours le préjugé de l'expérience. Je ne suis pas sûr que les avocats ou les magistrats soient les meilleurs gardes des Sceaux". Hervé Temine a quant à lui ajouté : "Ce n'est peut-être pas un extraordinaire garde des Sceaux, tu n'as peut-être pas tort" avant que leur confrère ne conclut : "Il a succédé à Madame Belloubert, ça ne peut pas être pire !". Autrefois amis, ces hommes de loi semblent à présent rencontrer quelques tensions...

Par Solène Sab