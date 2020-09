Carla Bruni et Donald Trump autrefois en couple ? En colère, la chanteuse remet les choses au clair

Carla Bruni n'a pas sa langue dans sa poche et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Avant sa rencontre avec Nicolas Sarkozy, l'ex mannequin a fait chavirer le coeur de nombreux hommes. En 2007, alors que Nicolas Sarkozy entame son mandat de président de la République, l'homme politique et l'artiste tombent fous amoureux l'un de l'autre. Après un mariage express, le couple accueille son premier enfant, une petite Giulia en 2011. Cependant, avant cette histoire qui a changé sa vie, la beauté naturelle de Carla Bruni a fait tourner des têtes et elle n'a jamais caché ses histoires d'amour passées. D'ailleurs, des rumeurs, lancées par Donald Trump en personne, ont récemment vu le jour et elles n'étaient pas du goût de l'ex première dame de France ! Le président américain s'est vanté que Carla Bruni ait été l'une de ses nombreuses conquêtes !

"Il a tout inventé"

Donald Trump a fait cette révélation particulièrement étonnante dans un documentaire Netflix intitulé "Trump : Un rêve américain". En découvrant ces révélations, l'épouse de Nicolas Sarkozy était en colère et n'a pas manqué de s'expliquer avec le président des Etats-Unis en appelant directement la Maison Blanche. Lors d'un entretien accordé à Daily Beast, Carla Bruni a tenu à remettre les choses au clair et à démentir les rumeurs d'une relation passée avec Donald Trump : "Il a tout inventé, alors je lui ai téléphoné et il m’a dit : 'Oh, ça n’a pas d’importance. Cela vient des journalistes'. Et j’ai dit: 'C’est faux ! Nous ne nous sommes jamais vraiment rencontrés ! Comment cela peut-il venir d'un journaliste ?'. C'était une situation vraiment étrange. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était juste sa façon de fonctionner. C'est ainsi qu'il fonctionne avec tout et avec tout le monde". Pas sûr que ce soit une raison pour autant...

Par Solène Sab