Carla Bruni : Son tendre message d’amour à Nicolas Sarkozy

Depuis de nombreuses années, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy filent le parfait amour. Tout simplement heureux, l’ancien président de la République n’avait pas hésité sur le plateau de 20h30 le dimanche sur France 2 en juin dernier à déclarer son amour à Carla Bruni : "La vie c'est l'amour, c'est aimer et j'ai eu la chance inouïe, à l'âge qui était le mien, de pouvoir rencontrer une personne comme Carla. Quand on aime une femme, on la protège. La protéger, ce n'est pas la traiter comme une maîtresse (...) Carla est devenue mon épouse. Elle a été une first lady fantastique. Elle a débarqué dans ce milieu politique qu'elle ne connaissait pas, par amour pour moi, pour sa famille, pour le pays qu'elle représentait. Elle a donné cinq ans de sa vie comme cela. Elle a fait, me semble-t-il, la fierté de la France. Pour moi, c'était le miracle de la vie, cette rencontre".

Un cliché plein d’amour

Et ce mardi 28 janvier, c’était au tour de Carla Bruni de déclarer son amour à son époux. Et c’est à l’occasion de l’anniversaire de Nicolas Sarkozy que l’ancienne première dame a eu de tendre mots. Sur son compte Instagram, Carla Bruni a dévoilé une tendre photo en noir et blanc de son couple, sur laquelle elle apparaît dans les bras de Nicolas Sarkozy : "Joyeux anniversaire amour. Tanti auguri amore mio. Happy birthday love", a-t-elle écrit en légende. Une belle déclaration qui a fait réagir les internautes : "Joyeux anniversaire Nicolas, superbe photo", "Quel magnifique couple", "Tous mes vœux de bonheur pour votre anniversaire, Monsieur Sarkozy". L’année dernière, Carla Bruni avait opté pour une publication plus sobre. Pour cette année 2020, l’ancien mannequin a voulu témoigner tout son amour.

Par Alexia Felix