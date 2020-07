Carlos Ghosn : Comment il a financé son évasion

Et si l’évasion rocambolesque de Carlos Ghosn était une entreprise familiale ? Le 30 décembre 2019, l’homme d’affaires a déjoué les autorités japonaises et mondiales en s'évadant de prison. Dissimulé dans une malle, l’ancien patron de Renault-Nissan a réussi à se réfugier au Liban. Pour mettre en place ce stratagème spectaculaire, l’homme d’affaires aurait eu l’aide de ses enfants, selon le site Bloomberg.

Dans un article du 24 juillet 2020, le média rapporte que les procureurs en charge de l'enquête suspectent son fils d’avoir réservé entre janvier et mi-mai 500.000 euros en Bitcoin via le réseau Coinbase à Peter Taylor. Ce dernier n’est autre que l’un des Américains soupçonnés de l’avoir aidé à fuire le Japon. Au total, Peter Taylor et Michael Taylor, son père, auraient empoché 1,36 million de dollars.

Sa fille Maya Ghosn, a-t-elle participé à l'évasion ?

Alors que l’utilisation de cryptomonnaie rend la saisie des 500.000 dollars impossible, Carlos Ghosn aurait également versé 860 000 dollars - en deux fois - sur le compte de Promote Fox LLC, une entreprise appartenant à Peter Taylor, rapportait début juillet le journal Les Échos. À la demande des autorités japonaises, les deux hommes ont été arrêtés en mai dernier. Ils pourraient - très prochainement - être extradés. De son côté, Carlos Ghosn a toujours nié leur implication dans son évasion.

Pour l’heure, aucun membre de la famille de l’ancien industriel n'a été poursuivi pour une quelconque implication dans l'affaire. Pourtant, les autorités soupçonnent également sa fille Maya Ghosn d’être impliquée. Le jour de la fuite de son père, celle-ci a rencontré Carlos Ghosn à Tokyo, avant d'aller voir Peter Taylor. Là encore, l’homme d’affaire ne cesse de déclarer que sa famille ne l'a pas aidé dans son évasion.

Par C.F.