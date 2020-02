Caroline Fourest s’attire les foudres des internautes après son interview sur France Inter

Ce matin sur France Inter, Nicolas Demorand et Léa Salamé recevaient Caroline Fourest. L’essayiste était venue présenter son nouveau livre "Génération offensée : de la police de la culture à la police de la pensée", dans lequel elle pointe du doigt les dérives "d’une certaine gauche, moraliste et identitaire qui n’a plus rien de libertaire". Selon Caroline Fourest, qui a récemment pris la défense de Camélia Jordana, les "millenials" en plus d’être "susceptibles", "appartiennent à la génération qui n’a pas mené de grands combats" comme à l’époque de la colonisation ou de la ségrégation, par exemple. Et elle le regrette. La journaliste aurait largement préféré que ces derniers finissent le travail mais d’une manière plus "sophistiquée".

Caroline fourest contre twitter

Caroline Fourest qui est en guerre avec Mathieu Kassovitz, ajoute ensuite que ces derniers préfèrent se battre et sont plus irrités pour des choses plus futiles comme "une chanteuse qui porte des dreadlocks ou encore le menu asiatique de la cantine ne correspond pas à la recette authentique". Et évidemment, ces propos ne sont pas passés inaperçus et ont rapidement été relayés sur Twitter avant d’être commentés massivement. On a pu lire notamment : "Qui l'eut cru? Une génération d'enfants rois et reines à qui on n'a jamais dit non de peur de faire du mal à leurs petits cœurs, ça donne une génération de dictateurs en herbe qui n'acceptent même pas qu'on puisse avoir une opinion différente de la leur". Ou encore : "Caroline Fourest trouve que la génération après elle se plaint de tout donc elle a écrit un livre pour se plaindre de ça".

Caroline Fourest égale à elle-même : elle délivre des permis pour savoir quelles sont les causes justes pour lesquelles il serait légitime de se battre, et celles qui trahiraient les combats pour l’égalité des générations précédentes. Une bonne définition du « ok boomer ». — Nicolas Souveton (@NSouveton) February 24, 2020

J'avais oublié l'existence de Caroline Fourest, je pensais qu'on était tous parti sur ce consensus d'oubli. BON. — Célia ⭐️⭐️ (@Alouicerlia) February 24, 2020

Quand la semaine commence avec en TT Coronavirus, Jean-Marie Le Pen et Caroline Fourest, tu te dis que le lundi, c'est vraiment la pire journée. — Audrey (@AudreyRbch) February 24, 2020

Par J.F.