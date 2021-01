Cécilia Attias : l'ex femme de Nicolas Sarkozy accusée d'avoir occupé un emploi fictif

Dans son édition du mercredi 13 janvier, le Canard enchaîné dévoile une information qui risque de faire grand bruit. En effet, le journal satirique assure que Cécilia Attias, l'ancienne épouse de Nicolas Sarkozy, aurait occupé un emploi fictif pendant de longs mois.

Elle aurait été employée à mi-temps durant les années 2002-2003 comme assistante parlementaire à l'Assemblée nationale. Pour ce travail qui l'occupait 75,84 heures par mois, donc l'équivalent d'un mi-temps, Cécilia Attias était à l'époque rémunérée 3088 euros net, ce qui équivaut, selon le Canard enchaîné, à 8000 euros pour un temps plein.

aucune trace de son travail

L'entourage de Cécilia Attias a répondu à ces informations dans un communiqué transmis à l'AFP. "L'engagement professionnel de Cécilia Sarkozy au long de la vie politique de Nicolas Sarkozy de 1988 jusqu'en 2007 était de notoriété publique, en témoignent, si besoin en était, les nombreux articles de presse publiés sur le sujet".

Il poursuit ensuite en expliquant que l'ancienne compagne de Nicolas Sarkozy "était notamment très impliquée à Neuilly-sur-Seine et plus globalement dans la 6e circonscription des Hauts-de-Seine. A partir de juillet 2002, elle a continué d'assurer un suivi des dossiers par un contrat à mi-temps d'assistante parlementaire, […] fonction qu'elle a occupée neuf mois jusqu'en mars 2003".

Mais en allant chercher plus loin, le Canard n'a trouvé aucune mention de son travail à l'Assemblée nationale dans les archives. Même si l'emploi fictif est avéré, la mère de Louis Sarkozy ne pourra être poursuivie étant donné que la prescription s'applique pour ce genre de cas au bout de six ans.

