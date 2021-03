César 2021 : comment Roselyne Bachelot a réagi aux attaques

Roselyne Bachelot n'a pas été épargnée durant la 46e cérémonie des César ce vendredi 12 mars. D’emblée, la maîtresse de cérémonie, Marina Foïs, a donné le ton avec un discours d'ouverture incisif, tout en émotion. "La ministre n’a pas rien fait. Madame Bachelot, vous sortez un livre ‘Ma vie en rose’ dans lequel vous donnez votre recette de pâtes au gorgozola...", a-t-elle taclé en ramenant Roselyne Bachelot à son premier métier de "pharmacienne". L'actrice qui n'a "plus confiance" en la ministre de la Culture, a dénoncé la gestion du gouvernement envers le monde de la culture, et pointé l'incohérence de certaines décisions : "Comme Dieu merci les salles de spectacle étaient fermées, il y avait moins de flux de gens, donc on a pu organiser de gros flux dans les grands magasins et les centres commerciaux pour qu'on puisse s'offrir à Noël des trucs qu'on a déjà pour pouvoir les revendre le lendemain sur Ebay".

Roselyne Bachelot présente en coulisses

Tout au long de la soirée au ton très politique, les discours ont étrillé le gouvernement et visé Roselyne Bachelot. Mais la ministre de la Culture n'était pas présente dans la salle de l'Olympia puisque seuls les nommés, honorés et remettants étaient conviés en raison du protocole sanitaire. C'est en coulisses que Roselyne Bachelot a suivi la cérémonie, en faisant face aux nombreuses attaques. Comme le rapporte Le Parisien, elle "n'a pas forcément bien digéré" la blague sur ses "recettes au gorgonzola". Avant que la cérémonie ne débute, Roselyne Bachelot a toutefois évoqué ce que traverse le monde de la culture au micro de Canal+, en disant comprendre "la souffrance, la détresse, l'exaspération". "Je veux tenir ce soir un message d'espoir, nous sommes en train de bâtir avec la filière les conditions de réouverture des salles. Nous avons des films à montrer au public, qui adore le cinéma français. Ces processus, nous sommes en train de les bâtir avec les professionnels", a-t-elle assuré.

Par Marie Merlet