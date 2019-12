Charlotte de Turckheim : ras-le-bol de la grève, elle pousse un coup de gueule

Ce mardi 17 décembre, la grève contre la réforme des retraites entre dans son 13ème jour, au lendemain de la démission de Jean-Paul Delevoye. Et comme les gilets jaunes, les grévistes scindent l'univers médiatico-politique en deux. Sur les ondes d'Europe 1, lundi 16 décembre, Patrick Sébastien a fait part de sa réaction mitigée face au mouvement de contestation. "Moi, ce que je vois d'en haut, c'est qu’on se met sur la gueule entre nous, c'est terrible ça. Ça m’effraie. Il y a des pauvres gens en galère qui emmerdent d’autres gens en galère", a déclaré l'ex-présentateur phare de France 2.

"Rebellez-vous"

Sur RTL, ce n'était pas le même son de cloche. Invitée des "Grosses Têtes", toujours lundi 16 décembre, Charlotte de Turckheim a vu rouge lorsqu'elle était interrogée au sujet des grévistes. La colère de l'actrice a grondé... envers les Parisiens qui subissent les conséquences de la grève. "Ah non mais franchement, les Parisiens, mais vraiment mais vous êtes lamentables ! Mais vous êtes vraiment des m*****", a-t-elle fustigé. Et de vociférer : "Comment vous pouvez supporter ça, quand même ? Vous marchez des kilomètres, vous êtes sous la pluie, comme ça ! Vous vous êtes tapés les gilets jaunes, les grévistes ! Mais rebellez-vous".

Si elle en a surpris plus d'un avec son avis bien tranché, et complètement inattendu, Charlotte de Turckheim ne s'est pas démontée. Elle a appelé à une "contre-manifestation", déplorant la "docilité" des habitants de la capitale. "Je ne sais pas, faites quelque chose, réveillez-vous quand même ! Je ne sais pas, allez dans la rue, gueulez", a-t-elle ainsi balancé. Heureusement pour elle, Charlotte de Turckheim vit loin de la cohue parisienne. "Vous avez des conditions de vie de merde et après ils osent nous dire 'Vous vous faites pas chier, vous dans le Sud ?' Ben non, bande de gros c***, on ne se fait pas chier, c'est vous qui vous faites chier", termine-t-elle. Des mots violents.

Par Laura C-M