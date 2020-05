Christian Estrosi apporte son soutien au professeur Didier Raoult

Encore inconnu avant la pandémie de coronavirus, le professeur Didier Raoult est à présent sur toutes les lèvres. L'infectiologue marseillais prônait les bienfaits de la l’hydroxychloroquine sur les patients atteints de la Covid-19. Cependant, de nombreux chercheurs et médecins ont souvent dezingué le professeur Raoult, n'approuvant ni ses dires ni ses recherches. Heureusement, le professeur en microbiologie marseillais a tout de même des défenseurs et c'est notamment le cas de Christian Estrosi. Le maire LR de Nice avait contracté le coronavirus avec sa femme et ont tous deux été soignés par le médecin. D'ailleurs, ce vendredi 22 mai, Christian Estrosi a défendu Didier Raoult dans la matinale de BFM TV contre ce "lynchage médiatique".

"le meilleur scientifique français"

Invité d'Apolline de Malherbe dans la matinale de BFM TV pour parler de cette période post-confinement, l'homme politique a tenu à défendre le professeur Raoult : "Nous avons en France la chance d’avoir le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale. Le plus grand chercheur. Je ne dis pas, et lui non plus ne le dit pas, que c’est la solution, qu’il y a un remède absolu. Mais il n’y avait aucun remède. On a prescrit du Doliprane à tout le monde, c’est à dire qu’on a prescrit aucun remède. Jamais on ne dit qu’il y a des milliers de morts du Doliprane à cause du covid. Là où il y a à l’IHU de Marseille un taux de mortalité de ceux qui ont été placés en urgence en réa de 0,5% et que la moyenne des CHU de France est de 5%. Donc parfaite ou imparfaite, il y avait une solution.".

"cet espèce de lynchage médiatique"

Christian Estrosi va même encore plus loin en déplorant les accusations auxquelles le professeur a fait face ces derniers mois. Il a ajouté : "Je ne comprends pas pourquoi on s’est livré à cet espèce de lynchage médiatique de quelqu’un qui travaille, de quelqu’un qui ne veut pas se mêler de tous ces débats, de quelqu’un qui au lieu de passer son temps à être un commentateur sur les plateaux de télévision, préfère se consacrer à ses patients.". Un petit tacle à certains autres médecins médiatiques ?

Par Solène Sab