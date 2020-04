Christian Estrosi et Laudra Tenoudji victimes d'une tentative de cambriolage

Il y a plusieurs semaines maintenant, Christian Estrosi, maire de Nice, annonçait être atteint du coronavirus tout comme sa femme, la journaliste de Télématin Laura Tenoudji.

Cette épreuve semble derrière eux maintenant puisque le couple se remet sur pied petit à petit grâce notamment selon eux, à la chloroquine. Depuis, le maire fait tout pour que sa ville soit équipée du mieux possible contre le coronavirus. C'est pourquoi, il a annoncé un durcissement des règles ce lundi 6 avril "Dans un certain nombre de quartiers où nous avons relevé la plus forte proportion de PV dressés, donc là où les choses étaient moins respectées, nous avancerons le couvre-feu à 20 heures dans ces quartiers-là."

Il a ajouté ensuite que des masques en tissus seraient distribués à tous les habitants.

plus de peur que de mal

Mais alors que Christian Estrosi, vilipendé par Michel Cymes, tente de protéger au mieux les habitants de sa ville, des malfaiteurs ne l'entendent pas de cette oreille. En effet, dans la nuit du 30 au 31 mars, le couple a eu une belle frayeur. Leur résidence a été la cible d'une tentative de cambriolage.

C'est le quotidien régional Nice Matin qui rapporte l'information. Cinq cambrioleurs ont visité plusieurs villas ce soir-là avant de tenter d'entrer dans celle du couple. Un des malfaiteurs a été surpris par des voisins qui ont réussi à les effrayer pour qu'ils quittent les lieux avant de prévenir les forces de police. Ils ont finalement été arrêtés et placés en garde à vue. Trois d'entre eux sont actuellement en détention provisoire.

Par J.F.