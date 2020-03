Christian Estrosi et sa femme : cobayes volontaires du traitement contre le coronavirus

L'homme politique a annoncé lundi 16 mars être atteint du coronavirus. Ce dernier n'a pas épargné sa compagne, Laura Tenoudji, qui l'a contracté à son tour. Christian Estrosi a malgré tout continué ses fonctions de maire de Nice à distance.

Il avait donné quelques nouvelles en fin de semaine lors de la matinale de LCI : "Je dirais que depuis 24 heures, je me sens allé vers la sortie de ce qui nous a un peu abattu, mon épouse et moi-même. Nous étions tous les deux concernés, pendant quatre ou cinq jours qui ont été un peu éprouvants, mais enfin comme une forte grippe. Et je dois dire que je n’ai pas à me plaindre parce que certains sont sans doute encore plus affectés par le virus que nous le sommes".

"c'est prometteur ! "

Et aujourd'hui, le couple fait une révélation pour le moins surprenante. Ils ont déclaré qu'ils se sont portés volontaires pour être cobayes. En effet, le docteur marseillais Didier Raoult aurait trouvé un médicament qui semble, pour l'instant, assez prometteur.

Laura Tenoudji qui officie sur Télématin, a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Elle a posté une photo dudit docteur qu'elle a légendé : "Nous avons décidé de faire confiance aux études menées par le professeur Didier Raoult sur le Covid. Nous nous sommes fait prescrire comme d'autres patients, le protocole à base de Plaquenil et de Zithormax";

Et selon elle, ce dernier marche plutôt bien. "L'effet a été immédiat. En 48 heures, j'étais sur pied, et j'ai la chance de ne pas ressentir d'effets secondaires. C'est donc prometteur !".

Par J.F.