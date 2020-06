Christian Estrosi : pourquoi vous le ne verrez plus sur les réseaux de sa femme

Le 17 mars dernier - au lendemain de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron - Christian Estrosi avait révélé au micro de BFMTV avoir contracté le coronavirus. Une maladie que sa femme Laura Tenoudji a elle aussi eue. Il avait démarré son témoignage en révélant les symptômes qu'il a eus, à savoir "des courbatures, de la fièvre, de petites céphalées". Et de poursuivre : "À partir de là, vous vous dites qu'il faut mieux s'assurer d'être touché ou non par le virus. C'est donc la précaution que nous avons prise avec mon épouse et effectivement, il nous a été révélé trois heures plus tard que nous étions positifs".

Quelques jours plus tard, Christian Estrosi et Laura Tenoudji annonçaient avoir démarré un traitement à base de chloroquine. Aujourd'hui guéri, le couple ne manque pas d'apporter son soutien au professeur Didier Raoult, dont les études sur le coronavirus ont été décriés par certains de ses confrères. "Nous avons la chance d'avoir le meilleur scientifique français reconnu sur la scène internationale. Le plus grand chercheur", confiait Christian Estrosi sur le plateau de BFMTV le 22 mai dernier.

Alors qu'elle a annoncé la fin de "Good Morning Insta" - une formule qu'elle avait mise en place pour le confinement - Laura Tenoudji a fait une nouvelle annonce à sa communauté. En effet, la journaliste de "Télé Matin" a confié que dorénavant, et ce jusqu'au 28 juin, elle ne s'afficherait plus avec son mari Christian Estrosi sur les réseaux sociaux.

"J'en profite à partir de demain, je n'ai plus le droit de vous montrer mon mari, je vais en abuser un peu aujourd'hui", disait-elle. Si Laura Tenoudji doit respecter cette nouvelle règle, c'est parce que Christian Estrosi est candidat pour les municipales pour une réélection en tant que maire de Nice. Un second scrutin qui aura lieu le 28 juin prochain. Ainsi, la journaliste ne doit plus parler de lui pour ne pas "interférer dans le scrutin" et "par souci d'impartialité" ont précisé nos confrères de Gala.

