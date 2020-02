Christophe Castaner "regrette" ses propos sur Olivier Faure

Mercredi 19 février, Christophe Castaner était invité de France Inter. En plein scandale politique après le retrait de Benjamin Griveaux de la course à la mairie de Paris, le ministre de l'intérieur a commenté les propos d'Olivier Faure qui avait déclaré : " Un ministre qui considère qu'il peut se livrer à ce type d'envois, c'est la preuve d'une légèreté incroyable". Une phrase qui n'a pas vraiment plu à Christophe Castaner. Ce dernier l'a exprimé au micro de France Inter provoquant une vague de réactions indignées de la classe politique. Voici sa réponse : "J'ai été surpris d'entendre à votre micro Olivier Faure, que je connais bien et que j'ai accompagné dans ses divorces et ses séparations. J'ai été étonné de ses leçons de morale". Olivier Faure a lui aussi réagi à cette sortie médiatique.

Christophe Castaner : "Il n'y avait aucune menace"

Toujours mercredi 19 février, Olivier Faure n'a pas souhaité en rester là et estime qu'une "ligne rouge a été franchie". Le Premier secrétaire du PS demande alors au Président de la République de trancher. "Christophe Castaner a commis une faute grave. Dès lors, il appartient au Président de la République, garant de nos institutions, de convoquer le ministre de l’Intérieur dans les meilleurs délais et d’en tirer les conséquences".

Le ministre de l'intérieur s'est exprimé à l'AFP et dit "regretter" ses propos. "Si mes propos l'ont blessé, je les regrette. Il n'y avait aucune menace" confie Christophe Castaner. Et il va plus loin dans ses explications. "Depuis l'âge de 20 ans Olivier Faure et moi-même avons cheminé ensemble. Nous avons été élus à l’Assemblée Nationale pour la première fois en 2012. Nos bureaux étaient côte à côte". Puis il rappelle que malgré leurs désaccords politiques, il a un "profond respect" pour Olivier Faure. Avant de reconnaître qu'ils ont tous les deux "connu des moments difficiles dans leurs vies" et qu'il voulait dire concernant les déclarations sur Benjamin Griveaux, "qu'on ne devait pas juger" la vie privée.

Par Valentine V.