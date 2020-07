Christophe Girard : la réaction cash d'Anne Hidalgo à sa démission

L'affaire Gabriel Matzneff a démarré en janvier dernier, avec la sortie du livre de Vanessa Springora, "Le Consentement". Dans les pages de son ouvrage, l'écrivaine a fait des révélations sur la relation qu'elle a entretenue avec l'écrivain alors qu'elle n'avait que 14 ans, et lui 50 ans. "Il y a eu des alertes, mais aucune tentative pour mettre fin à cette histoire. J'allais au collège quand on s'est rencontré, puis au lycée. Il venait tous les jours me chercher, mais personne n'a jamais réagi", confiait-elle le 3 janvier dernier sur les ondes de France Culture.

En début de semaine, l'affaire Gabriel Matzneff est revenue sur le devant de la scène. En effet, la suspension de Christophe Girard, adjoint à la Culture d'Anne Hidalgo, a été demandée par le Groupe écologiste, membre de la majorité municipale. Ces élus reprochent à l'homme politique ses "liens" avec l'écrivain, accusé de pédophilie. Ils estiment qu'il "ne peut pas rester en poste", relayait BFMTV. Pour rappel, en mars dernier, Christophe Girard a été entendu par la justice "en qualité de témoin dans l'enquête pour viols sur mineurs visant l'écrivain", précisaient nos confrères. "Les enquêteurs s'intéressaient au soutien financier dont l'écrivain a bénéficié dans les années 80 de la part de la maison Yves Saint Laurent, dont Christophe Girard était le secrétaire général", poursuivaient-ils.

"Je n'ai nullement envie de pourrir ma vie"

Un rassemblement en marge du Conseil de Paris a eu lieu jeudi 23 juillet devant l'hôtel de ville avec pour mot d'ordre : "Pas d'adjoint à la culture du viol". Des militantes féministes étaient présentes pour appeler au départ de Christophe Girard. Ces dernières étaient soutenues par le groupe écologiste EELV. Quelques heures après, l'ancien maire du 4e arrondissement de Paris a annoncé sa démission via un communiqué. "J'ai 64 ans, une vie de famille épanouie et de nombreux engagements culturels, politiques et associatifs, et je n'ai nullement envie de pourrir ma vie plus longtemps et de m'emmerder à me justifier en permanence pour quelque chose qui n'existe pas", a-t-il écrit.

Dans un tweet qu'elle a posté peu après l'annonce de la démission de Christophe Girard, Anne Hidalgo a réagi, lui réitérant son soutien. "Je suis écoeurée. Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons ? Tout mon soutien à Christophe Girard".

Je suis écœurée. Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons ? Tout mon soutien à mon ami Christophe Girard. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 23, 2020

