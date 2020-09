Christophe Girard soutenu par Adèle Haenel et Céline Sciamma ? Elles démentent

Christophe Girard a-t-il vraiment été soutenu par la scénariste Céline Sciamma et Adèle Haenel ? Il semblerait que non. Sur son compte Twitter, la journaliste Marine Turchi lance, ce 24 septembre 2020 : "Le 3 juillet, face aux élu·e·s écologistes, Christophe Girard avait évoqué le soutien de Céline Sciamma et Adèle Haenel". Dans une enquête de Mediapart, qu’elle partage à la suite de son tweet, on découvre que l’actrice et la réalisatrice n’ont jamais fait la rencontre de l’ancien adjoint d’Anne Hidalgo.

Poussé à démissionné pour sa proximité avec l’écrivain Gabriel Matzneff, accusé de "viols sur mineur" de moins de 15 ans, Christophe Girard a à son tour été visé par une enquête judiciaire pour "viol par personne ayant autorité", après une enquête du New York Times, Pourtant, à l’occasion d’un entretien, celui-ci a soutenu au sujet d’Adèle Haenel : "Quand j’ai été interrogé comme témoin simple par la police… c’était d’ailleurs la même policière que celle qui avait interrogé Adèle Haenel, donc Adèle m’avait raconté un peu comment ça se passait".

Un discours "formellement" démenti par la jeune femme dans les colonnes de Mediapart. "Je n’ai jamais échange avec Christophe Girard au sujet de mon audition. En juillet, j’ai témoigné immédiatement de mon soutien à Alice Coffin (élue EELV, menacée de mort après avoir poussé Christophe Girard à la démission, ndlr). Plus largement, mon soutien va évidemment aux personnes qui dénoncent des violences sexuelles, parmi lesquelles Aniss HmaÏd, qui a témoigné à l’encontre de M. Girard dans le New York Times".

Christophe Girard présente ses excuses

Quant à Céline Sciamma, que l’ancien adjoint à la Culture a prétendu connaitre, elle aussi dément : "Christophe Girard a menti, nous ne nous sommes pas parlés. Je tiens à préciser que si cela avait été le cas, je ne lui aurais jamais signifié être outrée par cette séquence politique. J’ai effectivement reçu une demande de soutien de monsieur Girard via ma productrice plus tard dans la matinée. J’y ai opposé un refus. J’ai adressé mon soutien politique à Alice Coffin ce jour-là".

Face à ces déclarations, Christophe Girard tente de se défendre : "Non, ce n’est pas ce que j’ai dit, j’ai dit que j’avais parlé à la productrice de Céline Sciamma". Plus tard, il finit par adresser à nos confrères un email dans lequel il "présente ses excuses" à la comédienne et la scénariste : "Je me suis mépris en évoquant leur soutien respectif".

Par C.F.